Дюпра: «Мбаппе должен стать капитаном сборной Франции»

Французский специалист Паскаль Дюпра рассказал, кто должен носить капитанскую повязку в сборной Франции. По его мнению, этого звания достоин 24-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Кто должен быть капитаном сборной? Килиан Мбаппе. Нельзя поступить по-другому, ведь это лучший футболист мира. У Килиана есть харизма, он является лидером нового поколения французский игроков», - передает слова тренера RMC Sport.

Ранее капитаном сборной Франции являлся голкипер Уго Льорис. Однако после завершения чемпионата мира – 2022 вратарь принял решение завершить международную карьеру.