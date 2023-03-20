Месси и Мбаппе получили оценки за провальный матч с «Ренном»

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси стал одним из лучших игроков «ПСЖ» в провальном матче против «Ренна». Парижский гранд на своем поле сенсационно проиграл со счетом 0:2.

Согласно оценке портала Goal.com, 35-летний нападающий получил за свою игру пять баллов из десяти возможных. Стоит отметить, что одним из худших в составе парижан стал напарник Месси по атаке – француз Килиан Мбаппе. Его игру оценили в три балла.

«ПСЖ» после этого поражения продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1 с комфортным отрывом. Следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут против «Лиона» 2 апреля.