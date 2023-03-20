Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» ищет нового главного тренера

20 Марта 2023 • 10:49 Комментировать

Позиции главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье значительно ослабли после вчерашнего домашнего поражения от «Ренна» (0:2) в матче чемпионата Франции.

По сообщениям GFFN, руководство парижского клуба подыскивает замену нынешнему наставник, но при этом не форсирует события. Галтье наверняка сохранит свой пост до завершения сезона-2022/2023, после чего будет принято окончательное решение.

Кристоф возглавил команду летом прошлого года. Его действующий контракт с клубом истекает в 2024 году.

Несмотря на вчерашний провал, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Столичный клуб опережает ближайшего преследователя на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
11:24 · Франция. Лига 1
Дюпра: «Мбаппе должен стать капитаном сборной Франции»
10:58 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»
10:55 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе получили оценки за провальный матч с «Ренном»
10:53 · Франция. Лига 1
Гренье: «Галтье – лицемер»
10:49 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ищет нового главного тренера
10:17 · Франция. Лига 1
Галтье ответил, есть ли у него конфликт с Месси
09:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Серхио Рамосу
08:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет купить игрока «Баварии»
06:49 · Франция. Лига 1
Румынский голкипер Раду неожиданно заблистал в «Осере»
00:48 · Франция. Лига 1
Дубль Санчеса позволил «Марселю» обыграть «Реймс»
19 Марта
21:53 · Франция. Лига 1
​«Совпадение? Не думаю» - Ким Кардашьян снова принесла неудачу, появившись на футболе 1
21:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» снова проиграл «Ренну», поставив крест на 35-матчевой домашней серии без поражений 8
20:50 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» может вернуть Рабио
19:21 · Франция. Лига 1
«Страсбург» и «Монпелье» отпраздновали победы
19:17 · Франция. Лига 1
Агент Головина: «Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную, он получил небольшую травму, здесь нет никаких заговоров»
Все новости
Рекомендуем