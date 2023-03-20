«ПСЖ» ищет нового главного тренера

Позиции главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье значительно ослабли после вчерашнего домашнего поражения от «Ренна» (0:2) в матче чемпионата Франции.

По сообщениям GFFN, руководство парижского клуба подыскивает замену нынешнему наставник, но при этом не форсирует события. Галтье наверняка сохранит свой пост до завершения сезона-2022/2023, после чего будет принято окончательное решение.

Кристоф возглавил команду летом прошлого года. Его действующий контракт с клубом истекает в 2024 году.

Несмотря на вчерашний провал, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Столичный клуб опережает ближайшего преследователя на семь баллов.