Галтье ответил, есть ли у него конфликт с Месси

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на слухи о конфликте со звездным нападающим команды Лионелем Месси.

«Есть ли конфликт между мной и Лео? Ничего подобного. Он покинул недавнюю тренировку из-за боли в приводящей мышце. После этого Месси находился под наблюдением врачей. Никакого конфликта нет», - передает слова специалиста Canal+.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Лионель самовольно уехал с тренировки команды из-за разногласий с главным тренером.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 23 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.