«ПСЖ» может отказаться от Месси - названа причина

Будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» остается туманным. Как сообщает Lequipe, руководство парижского топ-клуба не уверено в целесообразности сохранения 35-игрока на следующий сезон.
Боссы клуба обеспокоены позицией некоторых фанатов клуба, которые недовольны игрой Месси. Во вчерашнем матче против «Ренна» с трибун доносился свист в адрес семикратного обладателя «Золотого мяча».
Кроме того, в Париже задумались над новым проектом развития клуба, в котором может не найтись места для 35-летнего форварда.
Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его контракт истекает по завершении текущего сезона.
Если ПСЖ хочет быть грозной силой в Европе, то надо приглашать грамотного менеджера и разогнать всех пенсионеров из клуба!
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