«ПСЖ» может отказаться от Месси - названа причина

Будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» остается туманным. Как сообщает Lequipe, руководство парижского топ-клуба не уверено в целесообразности сохранения 35-игрока на следующий сезон.

Боссы клуба обеспокоены позицией некоторых фанатов клуба, которые недовольны игрой Месси. Во вчерашнем матче против «Ренна» с трибун доносился свист в адрес семикратного обладателя «Золотого мяча».

Кроме того, в Париже задумались над новым проектом развития клуба, в котором может не найтись места для 35-летнего форварда.

Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его контракт истекает по завершении текущего сезона.

Решение принято: Месси выбрал новый клуб