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Чемпионат Франции. Лига 1

Румынский голкипер Раду неожиданно заблистал в «Осере»

20 Марта 2023 • 06:49 Комментировать
Страсбург
2:0
Осер
окончен

Румынский голкипер Ионуц Раду получил известность благодаря своим злоключениям в Италии - сперва он здорово подвел «Интер», пропустив в важном матче против «Болоньи» позорный мяч, а затем наделал ошибок и в «Кремонезе», куда был сослан летом прошлого года.

В итоге от него избавился даже аутсайдер Серии А - и оказался Раду в «Осере», также аутсайдере, но французского чемпионата. И там Раду неожиданно показал себя с лучшей стороны - он отразил уже два пенальти из двух, пробитых в его ворота.

Сперва это случилось третьего марта в игре против «Ниццы», где «Осер» даже заработал очко. В воскресенье Раду снова взял пенальти, но это, правда, не помогло его команде - она проиграла «Страсбуру» со счетом 0:2. 

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Ионуц раду
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