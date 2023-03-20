Румынский голкипер Раду неожиданно заблистал в «Осере»

Румынский голкипер Ионуц Раду получил известность благодаря своим злоключениям в Италии - сперва он здорово подвел «Интер», пропустив в важном матче против «Болоньи» позорный мяч, а затем наделал ошибок и в «Кремонезе», куда был сослан летом прошлого года.

В итоге от него избавился даже аутсайдер Серии А - и оказался Раду в «Осере», также аутсайдере, но французского чемпионата. И там Раду неожиданно показал себя с лучшей стороны - он отразил уже два пенальти из двух, пробитых в его ворота.

Сперва это случилось третьего марта в игре против «Ниццы», где «Осер» даже заработал очко. В воскресенье Раду снова взял пенальти, но это, правда, не помогло его команде - она проиграла «Страсбуру» со счетом 0:2.