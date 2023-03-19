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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина: «Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную, он получил небольшую травму, здесь нет никаких заговоров»

19 Марта 2023 • 19:17 Комментировать

Александр Клюев, являющийся агентом российского игрока «Монако» Александра Головина, поделился подробностями насчёт травмы своего подопечного, который пропустит мартовские сборы национальной сборной России.

«Саша получил небольшую травму, около недели пропустит. Здесь нет никаких заговоров. Вчера он сам набрал Карпину, они поговорили, и тренерский штаб совместно с медицинским принял решение, чтобы Сашу не дёргать, дать ему восстановиться. Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную, ему нравится играть за неё, проводить время с ребятами», — приводит речь Клюева издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провёл 26 матчей за «монегасков» в рамках чемпионата Франции, забив в них 6 голов и отдав 6 результативных передач.

Сборная России сыграет против команды Ирана 23 марта. Позже коллектив Валерия Карпина ждёт матч с Ираком, который пройдёт 26 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Валерий Карпин Сборная России Александр Головин Александр Клюев
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