Агент Головина рассказал о травме игрока

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал травму хавбека.

«У Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с «Аяччо». Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю», — заявил агент футболиста «Монако» в интервью изданию Sport24.

Клюев отметил, что пропуск сбора национальной команды был согласован с тренерским и медицинским штабами. Александр также рассказал, что Головин связался с Валерием Карпиным и отправил все необходимые документы врачам сборной России.

Напомним, что Александр Головин не выходил на поле в футболке национальной команды с ноября прошлого года. На предстоящем сборе подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Ирана и Ирака.