Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина рассказал о травме игрока

19 Марта 2023 • 17:42 Комментировать
Аяччо
0:2
Монако
окончен

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал травму хавбека.

«У Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с «Аяччо». Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю», — заявил агент футболиста «Монако» в интервью изданию Sport24.

Клюев отметил, что пропуск сбора национальной команды был согласован с тренерским и медицинским штабами. Александр также рассказал, что Головин связался с Валерием Карпиным и отправил все необходимые документы врачам сборной России.

Напомним, что Александр Головин не выходил на поле в футболке национальной команды с ноября прошлого года. На предстоящем сборе подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Ирана и Ирака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аяччо Аяччо
Монако Монако
0
2
5.00 3.85 1.72
Видео
99 мин
Монпелье Монпелье
Клермон Клермон
2
1
2.21 3.30 3.50
Видео
99 мин
Страсбург Страсбург
Осер Осер
2
0
2.12 3.40 3.65
Видео
99 мин
Труа Труа
Брест Брест
2
2
2.70 3.25 2.75
Видео
99 мин
Ницца Ницца
Лорьян Лорьян
1
1
1.68 3.90 5.40
Видео
19.03.23 в 19:05
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
1.50 4.70 6.20
Видео
19.03.23 в 22:45
Реймс Реймс
Марсель Марсель
3.10 3.55 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
18:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Ренн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:24 · Франция. Лига 1
​Месси и Мбаппе – в атаке «ПСЖ» на матч с «Ренном»
18:08 · Англия. Премьер-лига
​Николя Пепе рассматривает возможность остаться в «Ницце»
17:42 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о травме игрока
16:54 · Франция. Лига 1
«Монако» вернулся на победный путь, одолев аутсайдера
14:38 · Италия. Серия А
​Журналист предположил, что Головин и Миранчук на самом деле не травмированы
14:30 · Франция. Лига 1
«Аяччо» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
14:29 · Франция. Лига 1
Лизаразю высказался о будущем Месси 1
06:26 · Франция. Лига 1
Месси встретится с руководством саудовского «Аль-Хиляля»
01:32 · Франция. Лига 1
Маркиньос пропустит ближайший матч сборной Бразилии
00:54 · Франция. Лига 1
«Ланс» быстро разгромил «Анже»
18 Марта
21:14 · Франция. Лига 1
«Лилль» дожал «Тулузу» на последних минутах
20:39 · Италия. Серия А
Кварацхелия стал одной из главных целей «ПСЖ» – клуб готов заплатить огромную сумму 2 слухи
20:21 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Возвращение Месси поможет «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов»
16:39 · Испания. Ла Лига
​Месси регулярно общается с Хави
Все новости
Рекомендуем