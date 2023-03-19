«Монако» вернулся на победный путь, одолев аутсайдера

«Монако» в последнее время играет не очень хорошо, но сегодня команда Александра Головина наконец-то победила. Сам полузащитник не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. В гостях у «Аяччо» монегаски повели в середине первого тайма. Гильермо Марипан пробил головой, голкипер выручил, но Виссам Бен-Йеддер добавил мяч в цель. У соперника за грубый подкат был удален Сириль Баяла, а в концовке Крепен Дьятта эффектно реализовал выход один на один с голкипером.
2:0, «Монако» закрепился на четвертом месте, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|28'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|84'Дьятта Крепен (0:2)
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед72' (Спадануда Кевин (72') •Гонсалес Омар II•Видаль Клеман•Диалло Исмаэль 14'17' (Альфонс Микаэль (17') •Баяла Сириль• 53'Баррето Микаэль•Кутадьер Матьё•Белайли Юсеф 3'61' (Майембо Фернан (61') •Эль-Идрисси Мунем72' (Джитте Мусса (72') •Сумано Мусса72' (Нури Рияд (72')
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо• 49'Кайо Энрике•Скардовелли Вандерсон•Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Бен Сехир Элиссе70' (Дьятта Крепен (70') •Эмболо Брель•Бен-Йеддер Виссам77' (Минамино Такуми (77')
19 марта. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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