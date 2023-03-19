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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» вернулся на победный путь, одолев аутсайдера

19 Марта 2023 • 16:54 Комментировать
Аяччо
0:2
Монако
окончен

«Монако» в последнее время играет не очень хорошо, но сегодня команда Александра Головина наконец-то победила. Сам полузащитник не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. В гостях у «Аяччо» монегаски повели в середине первого тайма. Гильермо Марипан пробил головой, голкипер выручил, но Виссам Бен-Йеддер добавил мяч в цель. У соперника за грубый подкат был удален Сириль Баяла, а в концовке Крепен Дьятта эффектно реализовал выход один на один с голкипером.

2:0, «Монако» закрепился на четвертом месте, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Аяччо0:2Монако
  28'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
  84'Дьятта Крепен (0:2)
Леруа БенжаменЮссуф Мохамед 72' (Спадануда Кевин ( 72') Гонсалес Омар IIВидаль КлеманДиалло Исмаэль  14' 17' (Альфонс Микаэль ( 17') Баяла Сириль  53'Баррето МикаэльКутадьер МатьёБелайли Юсеф  3' 61' (Майембо Фернан ( 61') Эль-Идрисси Мунем 72' (Джитте Мусса ( 72') Сумано Мусса 72' (Нури Рияд ( 72')
Запасные: Шаброль ФлорьянАвинель СедрикСоллакаро Франсуа-ЖозефРуан
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельМарипан Гильермо  49'Кайо ЭнрикеСкардовелли ВандерсонФофана ЮссуфКамара Мохамед VIIБен Сехир Элиссе 70' (Дьятта Крепен ( 70') Эмболо БрельБен-Йеддер Виссам 77' (Минамино Такуми ( 77')
Запасные: Боаду МиронСарр МалангМатазо ЭлиоДиоп ЭденДидийон ТомасАклиуш МанесОку Иллан
19 марта. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

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Монако Аяччо
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