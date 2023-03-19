«Монако» вернулся на победный путь, одолев аутсайдера

«Монако» в последнее время играет не очень хорошо, но сегодня команда Александра Головина наконец-то победила. Сам полузащитник не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. В гостях у «Аяччо» монегаски повели в середине первого тайма. Гильермо Марипан пробил головой, голкипер выручил, но Виссам Бен-Йеддер добавил мяч в цель. У соперника за грубый подкат был удален Сириль Баяла, а в концовке Крепен Дьятта эффектно реализовал выход один на один с голкипером.

2:0, «Монако» закрепился на четвертом месте, соперник - третий с конца.