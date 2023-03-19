Лизаразю высказался о будущем Месси

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался об истекающем контракте нападающего Лионеля Месси с «ПСЖ». Трудовой договор между сторонами рассчитан до конца июня текущего года.

«Мне бы хотелось, чтобы Лео остался в Париже еще на сезон. Очень круто вживую наблюдать за его игрой. Месси – величайший футболист в истории. Но меня тревожит один вопрос: есть ли у Лионеля мотивация выиграть ЛЧ с «ПСЖ»?» - передает слова Биксанта Telefoot.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинский форвард принял участие в 31 матче за парижский гранд, забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.