«Аяччо» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Аяччо» играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аяччо - Монако
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Протокол игры
|28'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед•Гонсалес Омар II•Видаль Клеман•Диалло Исмаэль 14'17' (Альфонс Микаэль (17') •Баяла Сириль•Баррето Микаэль•Кутадьер Матьё•Белайли Юсеф• 3'Эль-Идрисси Мунем•Сумано Мусса
19 марта. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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