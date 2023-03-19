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Чемпионат Франции. Лига 1

Аяччо - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Марта 2023 • 02:59 Комментировать
Аяччо
...
Монако
1 5.40 X 3.70 2 1.70
Через 11 ч. 0 мин.

В воскресенье в чемпионате Франции «Монако» будет пытаться вернуться на победные рельсы в гостях у «Аяччо», третьего коллектива Лиги 1 с конца. Александр Головин не попал в заявку на игру, а его команда не может себе позволить терять очки, так как далеко отпустила от себя тройку конкурентов, что грозит непопаданием в Лигу чемпионов.  В целом «Монако» имеет хорошие шансы на положительный результат. Будет ли он, узнаем после 15:00 на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect,  beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

 

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Монако Аяччо
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АЯЧЧО МОНАКО
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