Головин – вне заявки «Монако» на матч Лиги 1 с «Аяччо»

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не попал в заявку своего клуба на выездной матч Лиги 1 против «Аяччо». Как сообщает официальный интернет-ресурс «Монако», у российского игрока дискомфорт в правой приводящей мышце бедра.

Напомним, что ранее Головин попал в окончательный состав сборной России на мартовский сбор, во время которого россияне встретятся с командами Ирана и Ирака в рамках контрольных матчей. В то же время травмировался ещё один «легионер» сборной России в Европе – полузащитник «Торино» Алексей Миранчук. Он в контрольных матчах россиян точно участия не примет.

Матч «Монако» против «Аяччо» в рамках чемпионата Франции запланирован на воскресенье, 19 марта.