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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» дожал «Тулузу» на последних минутах

18 Марта 2023 • 21:14 Комментировать
Тулуза
0:2
Лилль
окончен

«Тулуза» с «Лиллем» сыграли матч 28-го тура Лиги 1. Команды подали очень много угловых, регулярно били по воротам, вот только мяч упорно не шел в цель. Тийс Даллинга должен был открывать счет на 43-й минуте, но вратарь гостей выручил. Спустя тайм Алехандро Рибейро вырвал для «догов» победу, а на 11-й компенсированной минуте Мохамед Байо поставил точку - 2:0.

«Лилль» всего в двух очках от топ-четверки команд, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Тулуза0:1Лилль
  85'Рибейро Александро (0:1)
Дюпе МаксимКаманзи УорренРуо АнтониНиколайсен Расмус  85'Суасо ГабриэльВан ден Бомен БранкоСпирингс Стейн 88' (Генро Денис ( 88') Абухляль ЗакарияДеягере Брехт 66' (Ратао Рафаэл ( 66') Шаиби Фарес 79' (Онаиву Адо ( 79') Даллинга Тийс 79' (Сьерро Венсан ( 79'  90')
Запасные: Кебен КевинКоста ЛоганКьетил ХаугДиарра МуссаЦиггарас Теохарис
Шевалье ЛюкаВеа Тимоти 90' (Simon Ramet ( 90') Фонте ЖозеРибейро АлександроГудмундссон ГабриэльГомеш АндреГомес Анхель 80' (Балеба Карлос ( 80') Уна Адам 70' (Жегрова Эдон ( 70') Кабелла Реми 79' (Байо Мохамед ( 79') Бамба ДжонатанДэвид Джонатан 89' (Йоро Лени ( 89')
Запасные: Якубех АдамКостиль БенуаМартен ЖонасВиржинюс Алан
18 марта. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Тулуза
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