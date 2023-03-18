«Лилль» дожал «Тулузу» на последних минутах

«Тулуза» с «Лиллем» сыграли матч 28-го тура Лиги 1. Команды подали очень много угловых, регулярно били по воротам, вот только мяч упорно не шел в цель. Тийс Даллинга должен был открывать счет на 43-й минуте, но вратарь гостей выручил. Спустя тайм Алехандро Рибейро вырвал для «догов» победу, а на 11-й компенсированной минуте Мохамед Байо поставил точку - 2:0.
«Лилль» всего в двух очках от топ-четверки команд, соперник - 11-й.
Протокол игры
|85'Рибейро Александро (0:1)
Дюпе Максим•Каманзи Уоррен•Руо Антони•Николайсен Расмус• 85'Суасо Габриэль•Ван ден Бомен Бранко•Спирингс Стейн88' (Генро Денис (88') •Абухляль Закария•Деягере Брехт66' (Ратао Рафаэл (66') •Шаиби Фарес79' (Онаиву Адо (79') •Даллинга Тийс79' (Сьерро Венсан (79') 90'
Шевалье Люка•Веа Тимоти90' (Simon Ramet (90') •Фонте Жозе•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль•Гомеш Андре•Гомес Анхель80' (Балеба Карлос (80') •Уна Адам70' (Жегрова Эдон (70') •Кабелла Реми79' (Байо Мохамед (79') •Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан89' (Йоро Лени (89')
Запасные: Якубех Адам•Костиль Бенуа•Мартен Жонас•Виржинюс Алан
18 марта. Стадион "Мунисипал".
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