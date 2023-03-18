«Лилль» дожал «Тулузу» на последних минутах

«Тулуза» с «Лиллем» сыграли матч 28-го тура Лиги 1. Команды подали очень много угловых, регулярно били по воротам, вот только мяч упорно не шел в цель. Тийс Даллинга должен был открывать счет на 43-й минуте, но вратарь гостей выручил. Спустя тайм Алехандро Рибейро вырвал для «догов» победу, а на 11-й компенсированной минуте Мохамед Байо поставил точку - 2:0.

«Лилль» всего в двух очках от топ-четверки команд, соперник - 11-й.