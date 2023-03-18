Жуниньо: «Освистывать Месси - нормально, фанаты имеют на это право»

Экс-футболист сборной Бразилии и «Лиона» Жуниньо Пернамбукано отреагировал на новость, что болельщики «ПСЖ» собираются освистать нападающего команды Лионеля Месси в предстоящем матче против «Ренна». Таким образом фанаты хотят выразить недовольство игрой аргентинца в ответной встрече с «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов.

«У болельщиков свежи воспоминания о проигранной дуэли с «Баварией». Все, что делают футболисты, они делают для фанатов. Даже если речь идет о Месси, свист его сторону - это нормально. Болельщики имеют право на это», - цитирует Жуниньо RMC Sport.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, дважды уступив «Баварии» (0:1, 0:2).