«Лион» с «Нантом» разошлись миром

28-й тур чемпионата Франции открыли середняки, «Лион» и «Нант». Уже на третьей минуте гости после автогола Кастелло Люкеба, а в середине первого тайма Александр Ляказетт отыграл этот мяч. Реально опасных моментов почти не было, разве что Ляказетт мог получше пробить перед уходом команд на перерыв. Люкеба также едва не исправился, но пробил головой неточно.

Закономерная ничья 1:1 оставляет «Лион» десятым, а соперника 14-м.