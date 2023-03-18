«Лион» с «Нантом» разошлись миром

28-й тур чемпионата Франции открыли середняки, «Лион» и «Нант». Уже на третьей минуте гости после автогола Кастелло Люкеба, а в середине первого тайма Александр Ляказетт отыграл этот мяч. Реально опасных моментов почти не было, разве что Ляказетт мог получше пробить перед уходом команд на перерыв. Люкеба также едва не исправился, но пробил головой неточно.
Закономерная ничья 1:1 оставляет «Лион» десятым, а соперника 14-м.
Протокол игры
|3'Люкеба Кастелло (0:1)
|(1:1) Ляказетт Александр24'
Риу Реми•Кумбеди Саэль•Ловрен Деян•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Лепнан Йоанн74' (Ауа Уссем (74') •Какере Максанс58' (Шерки Райан (58') •Толиссо Корентен74' (Мендес Тьяго (74') •Баркола Бредли•Ляказетт Александр65' (Дембеле Мусса II (65') •Сарр Амин58' (Жефферсон (58')
Лафон Альбан•Жоао Виктор• 29'Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Сентонз Фабьен36' (Хаджам Жауэн (36') •Сиссоко Мусса67' (Мутуссами Самуэль (67') •Жиротто Андрей•Гессан Эванн84' (Коршья Себастьен (84') •Молле Флоран•Саймон Мозес68' (Делор Анди (68') •Мохамед Мостафа68' (Блас Людовик (68')
Запасные: Дусе Лоанн•Ганаго Игнатиус•Дескамп Реми
17 марта. Стадион "Гроупама Арена".
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