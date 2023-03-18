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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» с «Нантом» разошлись миром

18 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Лион
1:1
Нант
окончен

28-й тур чемпионата Франции открыли середняки, «Лион» и «Нант». Уже на третьей минуте гости после автогола Кастелло Люкеба, а в середине первого тайма Александр Ляказетт отыграл этот мяч. Реально опасных моментов почти не было, разве что Ляказетт мог получше пробить перед уходом команд на перерыв. Люкеба также едва не исправился, но пробил головой неточно.

Закономерная ничья 1:1 оставляет «Лион» десятым, а соперника 14-м.

Протокол игры  
Лион1:1Нант
  3'Люкеба Кастелло (0:1)
(1:1) Ляказетт Александр24'  
Риу РемиКумбеди СаэльЛоврен ДеянЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасЛепнан Йоанн 74' (Ауа Уссем ( 74') Какере Максанс 58' (Шерки Райан ( 58') Толиссо Корентен 74' (Мендес Тьяго ( 74') Баркола БредлиЛяказетт Александр 65' (Дембеле Мусса II ( 65') Сарр Амин 58' (Жефферсон ( 58')
Запасные: Боннви КейнМилагрес ЭнрикеБоатенг ЖеромДиоманде Синали
Лафон АльбанЖоао Виктор  29'Кастеллетто Жан-ШарльПаллуа НиколяСентонз Фабьен 36' (Хаджам Жауэн ( 36') Сиссоко Мусса 67' (Мутуссами Самуэль ( 67') Жиротто АндрейГессан Эванн 84' (Коршья Себастьен ( 84') Молле ФлоранСаймон Мозес 68' (Делор Анди ( 68') Мохамед Мостафа 68' (Блас Людовик ( 68')
Запасные: Дусе ЛоаннГанаго ИгнатиусДескамп Реми
17 марта. Стадион "Гроупама Арена".

 

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