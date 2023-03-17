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Чемпионат Франции. Лига 1

​Появилась новая информация о будущем Мбаппе - оно связано с Олимпиадой

17 Марта 2023 • 17:39 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. По данным CaughtOffside, вероятность ухода форварда из «ПСЖ» ближайшим летом является низкой.

Отмечается, что Мбаппе хотел бы выступить за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Талантливый форвард хотел бы завоевать олимпийское золото, а уже затем покинуть столицу родной страны.

Действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан средины 2025 года, но нападающий имеет право уйти летом 2024-го.

Всего за «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл 249 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 202 гола и 96 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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