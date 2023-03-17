Опытный защитник Серхио Рамос принял решение по своему будущему. Как сообщает портал Goal со ссылкой на издание AS, 36-летний Рамос готов подписать новый контракт и остаться в «ПСЖ» ещё на сезон.

Серхио Рамос оказался в «ПСЖ» летом 2021 года. С тех пор испанец провёл за гранд Лиги 1 49 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра.

«ПСЖ» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая второй «Марсель» на десять очков. Ближайший матч команда проведёт 19 марта – против «Ренна» на своём поле.

​Рамос останется в «ПСЖ» при одном условии