Агент Головина рассказал, когда игрок отправится в сборную России

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вызове игрока в сборную России на мартовский сбор.

«Александр сможет приехать на мартовские сборы в Россию. Он должен приехать на сборы. Он покинет расположение «Монако» 20-го числа», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что Головин включен в число 29 игроков, которых главный тренер Валерий Карпин включил в финальную заявку.

В марте национальная команда России проведет два товарищеских матча – против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).