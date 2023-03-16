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Чемпионат Франции. Лига 1

​Стало известно, почему Верратти задумался об уходе из «ПСЖ» слухи

16 Марта 2023 • 15:20 Комментировать

Полузащитник Марко Верратти подумывает об уходе из «ПСЖ». Ходят слухи, что 30-летний итальянец разочарован критикой, которая вылилась на него после матча Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом на своих страницах рассказывает CalcioMercaro.

Марко Верратти в последнее время пресса стала связывать с «Ювентусом». Итальянец может покинуть «ПСЖ» после долгих лет выступлений – во французский клуб полузащитник переходил из «Пескары» ещё в 2012 году.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Марко Верратти в 50 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона 2025/2026.

«Ювентус» нацелился на топового игрока «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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