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Чемпионат Франции. Лига 1

Известно, почему Месси не продлевает контракт с «ПСЖ»

16 Марта 2023 • 10:24 Комментировать

«ПСЖ» не может договориться с одним из лидеров команды - аргентинским нападающим Лионелем Месси -  о новом трудовом соглашении. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

Как сообщает Marca, стороны далеки от нового соглашения из-за позиции Месси. После триумфа на чемпионате мира – 2022 требования Лионеля по заработной плате изменились. Форвард хочет получить повышение оклада.

В ближайшее время между клубом и агентом Месси запланирована новая встреча.

В сезоне-2022/2023 аргентинец провел 31 матч, отметившись 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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