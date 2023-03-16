Известно, почему Месси не продлевает контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» не может договориться с одним из лидеров команды - аргентинским нападающим Лионелем Месси - о новом трудовом соглашении. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

Как сообщает Marca, стороны далеки от нового соглашения из-за позиции Месси. После триумфа на чемпионате мира – 2022 требования Лионеля по заработной плате изменились. Форвард хочет получить повышение оклада.

В ближайшее время между клубом и агентом Месси запланирована новая встреча.

В сезоне-2022/2023 аргентинец провел 31 матч, отметившись 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.