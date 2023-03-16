Месси выдвинул два требования «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов задержаться в Париже, если руководство клуба выполнит его требования. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Согласно сведениям источника, 35-летний аргентинец готов продолжить выступления за французскую команду, если у руля коллектива останется нынешний наставник Кристоф Галтье. Также Месси хочет, чтобы клуб усилился в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта Лионеля с «ПСЖ» рассчитан до окончания нынешнего сезона. В нынешней кампании Месси принял участие в 31 поединке за парижан, отметившись 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

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