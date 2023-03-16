​Три срочных изменения, которые дадут «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов

Руководители и болельщики «ПСЖ» давно ждут от команды трофея Лиги чемпионов. Оно и понятно - катарские владельцы вкладывают огромные деньги в проект, и внутренние успехи уже не приносят футбольного счастья в полной мере. Впрочем, лучшим результатом парижан в сильнейшем клубном турнире континента остаётся финал сезона 2019/2020. При этом тот розыгрыш «ушастого» получился смазанным – из-за пандемии формат пришлось менять, и со стадии четвертьфинала всё решалось в один матч при пустых трибунах в Португалии. Так что же нужно делать «ПСЖ» для того, чтобы победа в Лиге чемпионов действительно стала реальностью? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями на этот счёт.

Смена трансферной стратегии

«ПСЖ» может похвастаться широкими финансовыми возможностями. Но катарские владельцы клуба уже должны были понять, что добиться больших футбольных успехов за счёт одних лишь миллионов невозможно. Важно грамотно распоряжаться финансами, важно иметь правильную трансферную стратегию. Стратегия парижан явно не работает. Они потратили невероятные деньги на трансферы и контракты для трёх суперфорвардов. Тем самым клуб поставил себя в определённые финансовые рамки, ведь есть финансовый fair play. Кто-то считает, что «ПСЖ» выступил категорически против Суперлиги до первой попытки её запуска ради поблажек со стороны УЕФА. При этом парижане вошли в число клубов, которых УЕФА оштрафовал в прошлом году как раз за нарушения финансовых правил. Штраф, кстати, может вырасти, если «ПСЖ» не приведёт ведомости в порядок – таковы условия мирового соглашения. Если же дела пойдут ещё хуже, то парижанам будут грозить более жёсткие санкции вроде запрета на регистрацию новичков на еврокубки, сокращения заявки на еврокубки и так далее – вплоть до исключения из еврокубков. Словом, продолжать тратить бездумно и покупать новых звёзд «ПСЖ» не может. Выход – смена трансферной стратегии.

Если посмотреть на состав «ПСЖ», то в нём сразу видно крен в сторону атакующей линии. В атаке у парижан есть Месси, Неймар и Мбаппе. В других линиях подбор игроков гораздо скромнее. Во-первых, на оплату труда этой тройки форвардов уходит львиная доля зарплатной ведомости, что, как мы уже поняли, ограничивает «ПСЖ» на рынке в желании усилить другие линии. Во-вторых, наличие в атаке сразу трёх суперзвёзд ограничивает «ПСЖ» в игровом плане. Месси, Неймар и Мбаппе, если они здоровы, должны играть. Всегда и везде. Но на уровне Лиги чемпионов бывают матчи или отрезки матчей, когда тройка форвардов не нужна. Иногда нужно перейти на другую схему, например, насытить центр поля. Но как посадить в запас Месси, Неймара или Месси?

«ПСЖ» определённо нужно отказываться от одного, а то и от двух своих суперфорвардов. И менять трансферную стратегию в целом. Переходить от «давайте подпишем Месси, и он зарешает» до «давайте найдём двух-трёх игроков, которые через пару лет будут в топе». При нынешней же стратегии «ПСЖ» выглядит слишком неоднородно.

Уделять больше внимания академии

«ПСЖ» должен думать не только о том, как найти и осуществить трансфер талантливого футболиста, но и о том, как воспитать талантливого игрока для первой команды. Парижанам нужно больше времени уделять своей академии. Хорошим примером здесь является Кингсли Коман. Воспитанник «ПСЖ» толком не получил шансов в родном клубе и покинул его в 2014 году. Спустя шесть лет именно Коман забил единственный гол в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Огорчил свой родной клуб Кингсли и в недавней дуэли 1/8 финала – он забил в первом матче в Париже и, кстати говоря, не стал праздновать взятие ворот на «Парк де Пренс». Пример Комана даёт парижанам пищу для размышлений. В нынешнем составе «ПСЖ» своих воспитанником не так много.

Правильно подбирать тренера

«ПСЖ» важно правильно подбирать тренера под выбранную стратегию и задачи. Быть может, Кристоф Галтье и подошёл бы клубу, если бы в команде всё не вертелось вокруг трёх звёзд атаки. Но в такой ситуации складывается ощущение, что Галтье просто не хватает авторитета. Компенсировать это каким-то интересным подходом, судя по всему, Кристофу не удаётся. Вообще приглашение Галтье было неожиданным и даже странным. Но «ПСЖ» и раньше принимал странные решения по главному тренеру. В 2020 году команда добралась до финала Лиги чемпионов под руководством Томаса Тухеля, а уже через четыре месяца немец был уволен. «ПСЖ» тогда имел некие игровые проблемы, но на то были причины, в том числе кадровые, и серьёзных поводов для смены тренера не было. Вероятно, Тухеля сняли из-за разногласий с руководством. Есть ощущение, что «ПСЖ» тогда поторопился. Разбрасываться столь прогрессивными тренерами – не очень правильно.

В общем, «ПСЖ» нужно меняться. Выбирать новую стратегию и приглашать под неё подходящего тренера, которому клуб доверял бы и не думал об увольнении после первого же неудачного периода. Построение команды всегда требует времени. Если же «ПСЖ» будет продолжать бездумно тратить и требовать от тренеров успеха в Лиге чемпионов в первый же сезон, то «ушастого трофея» в клубном музее может так и не оказаться.

Александр Тихий