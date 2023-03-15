​Бывший одноклубник Роналду: Месси лучше

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Киран Ричардсон выбрал лучшего между Криштиану Роналду, с которым он играл в одной команде, и Лионелем Месси.

«Если бы мне нужно было выбрать одного из них, я бы выбрал Месси, хотя я знаю Роналду, я играл с Роналду, мне нравится Роналду. Когда они уйдут из футбола, о них будут говорить вечно. Я выбрал бы Месси только потому, что он выиграл чемпионат мира», - сказал Ричардсон, чьи слова приводит портал Goal.

Стоит сказать, что Лионель Месси считается главным фаворитом на завоевание «Золотого мяча» в 2023 году. Аргентинец уже имеет семь таких наград на своей полке с трофеями.