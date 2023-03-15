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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бывший одноклубник Роналду: Месси лучше

15 Марта 2023 • 17:13 Комментировать (2)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Киран Ричардсон выбрал лучшего между Криштиану Роналду, с которым он играл в одной команде, и Лионелем Месси.

«Если бы мне нужно было выбрать одного из них, я бы выбрал Месси, хотя я знаю Роналду, я играл с Роналду, мне нравится Роналду. Когда они уйдут из футбола, о них будут говорить вечно. Я выбрал бы Месси только потому, что он выиграл чемпионат мира», - сказал Ричардсон, чьи слова приводит портал Goal.

Стоит сказать, что Лионель Месси считается главным фаворитом на завоевание «Золотого мяча» в 2023 году. Аргентинец уже имеет семь таких наград на своей полке с трофеями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Киран Ричардсон Аль-Наср
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Комментарии (2)
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Volond
15 Марта 2023 в 17:21
Когда же их перестанут сравнивать...
Alex1972
15 Марта 2023 в 17:19
8-й ЗМ?... Не надо.. Полка рухнет.. Гелевому на голову... Она и так уже шатается... А-ха-ха-ха...
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