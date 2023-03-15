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Чемпионат Франции. Лига 1

​Рамос останется в «ПСЖ» при одном условии слухи

15 Марта 2023 • 15:35 Комментировать

Будущее защитника Серхио Рамоса остаётся туманным. Действующий контракт 36-летнего испанца с «ПСЖ» истекает по завершению нынешнего сезона.

Как сообщает TodoFichajes, Рамос останется в «ПСЖ» при одном условии – опытный защитник должен пойти на серьёзное сокращение заработной платы. Гранд Лиги 1 не готов продолжать платить Рамосу 10 миллионов евро в год.

Немногие клубы готовы платить Серхио Рамосу большие деньги, поэтому даже сниженное предложение «ПСЖ» может быть интересным вариантом для игрока.

Серхио Рамос провёл за «ПСЖ» 49 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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