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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял решение по будущему Рамоса

15 Марта 2023 • 12:15 Комментировать

В «ПСЖ» приняли решение относительно будущего испанского защитника Серхио Рамоса, контракт которого с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам издания Sport.es, парижский гранд намерен сохранить 36-летнего игрока на следующий сезон. При этом у Серхио есть предложение из МЛС. Также сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Испанец выступает за французский гранд с 2021 года. С того времени защитник поучаствовал в 46 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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