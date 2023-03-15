«ПСЖ» принял решение по будущему Рамоса

В «ПСЖ» приняли решение относительно будущего испанского защитника Серхио Рамоса, контракт которого с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам издания Sport.es, парижский гранд намерен сохранить 36-летнего игрока на следующий сезон. При этом у Серхио есть предложение из МЛС. Также сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Испанец выступает за французский гранд с 2021 года. С того времени защитник поучаствовал в 46 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.