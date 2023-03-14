Платини хотел бы разбросать Месси, Неймара и Мбаппе по трём клубам Лиги 1

Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини оценил звёздное атакующее трио «ПСЖ», в которое входят Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«Конечно, Месси, Неймар и Мбаппе могут играть вместе. Но я бы предпочёл, чтобы один из них играл в «ПСЖ», второй - в «Марселе», а третий - в «Лионе». Как это было с противостоянием Роналду – Месси, это была битва. Но они в одном клубе.

Они хорошо выступают, за игрой «ПСЖ» приятно наблюдать. Но в прошлом году они попали в Лиге чемпионов на «Реал» - на невероятно крупный клуб. А в этом году они попали на «Баварию» - на ещё один невероятно крупный клуб. Так бывает. Даже в «Барселоне» Неймар и Месси не каждый год выигрывали Лигу чемпионов», - сказал Платини RMC Sport.