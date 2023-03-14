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Чемпионат Франции. Лига 1

Платини рассказал, где может продолжить карьеру Мбаппе

14 Марта 2023 • 13:29 Комментировать

Легенда французского футбола Мишель Платини поделился мнением о будущем звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе может победить в Лиге чемпионов с «ПСЖ», а затем уйти в другой клуб. Думаю, ему интересен другой футбол. Килиан может отправиться в Англию или Испанию. Он получит там удовольствие. А под занавес карьеры может оказаться в США», - передает слова Платини RMC Sport.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 23 поединка, отметившись 19 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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