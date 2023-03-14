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Чемпионат Франции. Лига 1

Платини не хочет порадовать Макрона

14 Марта 2023 • 09:13 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что легенду французского футбола Мишеля Платини прочат в руководители французской федерации футбола - словно и не было коррупционного скандала, который, по идее, должен был прикончить карьеру Платини, согласно принятым (вроде бы) на Западе принципам.

Но нет, за это высказался даже французский президент Эммануэль Макрон - он выразил желание видеть у руля федерации именно Платини. Но трехкратный обладатель «Золотого мяча» отклонил предложение.

- Мне нравится моя сегодняшняя жизнь и я не хочу ничего менять. Больше не буду занимать руководящие посты в футболе, - цитирует слова Платини RMC. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини Эммануэль Макрон
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