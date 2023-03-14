Платини не хочет порадовать Макрона

Мы уже сообщали о том, что легенду французского футбола Мишеля Платини прочат в руководители французской федерации футбола - словно и не было коррупционного скандала, который, по идее, должен был прикончить карьеру Платини, согласно принятым (вроде бы) на Западе принципам.

Но нет, за это высказался даже французский президент Эммануэль Макрон - он выразил желание видеть у руля федерации именно Платини. Но трехкратный обладатель «Золотого мяча» отклонил предложение.

- Мне нравится моя сегодняшняя жизнь и я не хочу ничего менять. Больше не буду занимать руководящие посты в футболе, - цитирует слова Платини RMC.