​Шок дня: Основной игрок «ПСЖ» пришёл пьяным на тренировку перед матчем с «Баварией»

Журналист Ромен Молина создал видео под названием: «ПСЖ»: если бы люди (и эмир) знали, что происходит…» В этом видео журналист раскрывает шокирующую подробность из жизни гранда Лиги 1.

По данным Молины, в прошлый понедельник, за два дня до матча против «Баварии», один из основных футболистов «ПСЖ» пришёл на тренировку в нетрезвом состоянии.

«Игрок, который был в стартовом составе на «Альянц Арене», был пьян в понедельник утром. Он только в 6 утра вышел из клуба, за два дня до матча», - сказал Молина, чьи слова передаёт портал Goal. При этом он не стал называть имя игрока.

Стартовый состав «ПСЖ» в Мюнхене был таким: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Данилу, Хакими, Мендеш, Верратти, Руис, Феррейра, Мбаппе, Месси.