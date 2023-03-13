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Чемпионат Франции. Лига 1

​Шок дня: Основной игрок «ПСЖ» пришёл пьяным на тренировку перед матчем с «Баварией»

13 Марта 2023 • 15:56 Комментировать (1)

Журналист Ромен Молина создал видео под названием: «ПСЖ»: если бы люди (и эмир) знали, что происходит…» В этом видео журналист раскрывает шокирующую подробность из жизни гранда Лиги 1.

По данным Молины, в прошлый понедельник, за два дня до матча против «Баварии», один из основных футболистов «ПСЖ» пришёл на тренировку в нетрезвом состоянии.

«Игрок, который был в стартовом составе на «Альянц Арене», был пьян в понедельник утром. Он только в 6 утра вышел из клуба, за два дня до матча», - сказал Молина, чьи слова передаёт портал Goal. При этом он не стал называть имя игрока.

Стартовый состав «ПСЖ» в Мюнхене был таким: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Данилу, Хакими, Мендеш, Верратти, Руис, Феррейра, Мбаппе, Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Марта 2023 в 16:28
Вот поэтому мбаппу и закрыли... Хе-хе..
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