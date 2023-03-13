Будущее Лионеля Месси остаётся туманным. Поговаривают, что в рядах «ПСЖ» возникли сомнения в целесообразности подписания нового контракта с дорогостоящим аргентинцем.

В то же время издание AS со ссылкой на близкие к президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи источники сообщает о том, что если Лионель Месси останется, то новый контракт будет рассчитан только на год.

Отмечается, что Лионель Месси сейчас не ведёт переговоры с другими клубами, хотя на горизонте появился «Интер Майами».

Напомним, что в «ПСЖ» Лионель Месси перебрался летом 2021 года на правах свободного агента.

​Месси может уйти из «ПСЖ» - в клубе внутренние дебаты