После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Баварией» в 1/8 финала во французском клубе возникли внутренние дебаты по поводу будущего Лионеля Месси. Некоторые представители клуба считают, что уход аргентинца может пойти «ПСЖ» на пользу – дать клубу больше пространства для манёвра на трансферном рынке и высвободить серьёзный бюджет в зарплатной ведомости.

В настоящий момент переговоры между Лионелем Месси и «ПСЖ» не продвигаются. Звёздный форвард не подаёт публичных признаков своего желания остаться, и его будущее всё дальше от Парижа, пишет AS.

В то же время отмечается, что если Лионель Месси покинет «ПСЖ», то он наверняка продолжит карьеру за пределами Европы. Следующим клубом аргентинца может стать «Интер Майами».