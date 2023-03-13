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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси может уйти из «ПСЖ» - в клубе внутренние дебаты слухи

13 Марта 2023 • 15:19 Комментировать (2)

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Баварией» в 1/8 финала во французском клубе возникли внутренние дебаты по поводу будущего Лионеля Месси. Некоторые представители клуба считают, что уход аргентинца может пойти «ПСЖ» на пользу – дать клубу больше пространства для манёвра на трансферном рынке и высвободить серьёзный бюджет в зарплатной ведомости. 

В настоящий момент переговоры между Лионелем Месси и «ПСЖ» не продвигаются. Звёздный форвард не подаёт публичных признаков своего желания остаться, и его будущее всё дальше от Парижа, пишет AS.

В то же время отмечается, что если Лионель Месси покинет «ПСЖ», то он наверняка продолжит карьеру за пределами Европы. Следующим клубом аргентинца может стать «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
13 Марта 2023 в 16:29
Дебаты по вопросу : Дать ему премию или нет... Хе..
One Live
13 Марта 2023 в 15:51
пригласите себе нормального менеджера типа Грановской и будет вам счастье!
пригласили стареющего гнома и позоритесь из года в год в ЛЧ!
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