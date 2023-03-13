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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» решил продать защитника

13 Марта 2023 • 13:03 Комментировать

Центральный защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснел Кимпембе близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Fichajes.

Как информирует источник, руководство парижского гранда недовольно уровнем игры защитника в нынешнем сезоне. В этом сезоне 27-летний игрок провел 11 матчей в чемпионате Франции, в которых получил три желтые карточки.

Кимпембе защищает цвета «ПСЖ» с июня 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе трансферы футбола - лето 2023
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