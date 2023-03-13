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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» упустил победу над аутсайдером, играя больше часа вдесятером

13 Марта 2023 • 00:44 Комментировать
Марсель
2:2
Страсбург
окончен

В 27-м туре Лиги 1 «Марсель» принимал «Страсбург» и оказался в непростой ситуации, оставшись на добрый час игры в меньшинстве после того, как Леонардо Балерди сорвал контратаку ценой красной карточки. Тем не менее, даже так хозяева открыли счет стараниями Шанселя Мбемба, а позже Алексис Санчес его удвоил. А вот в концовке вторая команда Лиги 1 выдохлась, пропустила два мяча от Жана-Эде Аолу и могла вовсе даже проиграть.

2:2, марсельцы вторые с отставанием в 10 очков от «ПСЖ», а соперник покинул зону вылета.

Протокол игры  
Марсель2:2Страсбург
(1:0) МБемба Шансель49'  
(2:0) Санчес Алексис76'  
  88'Аолу Жан-Эде (2:1)
  89'Аолу Жан-Эде (2:2)
Лопес ПауМБемба ШансельБалерди Леонардо  29'Колашинац Сеад 60' (Жиго Самуэль ( 60') Клосс ЖонатанТавареш НунуРонжье ВалентинВерету ЖорданЮндер ДженгизМалиновский Руслан 81' (Эрик-Бертран Байи ( 81') Санчес Алексис 81' (Гендузи Маттео ( 81')
Запасные: Пайе ДимитриУнаи АззединОливейра ВиторКаборе ИссаБланко РубенFrancois Mughe
Селс МатцНьямси Жерзино  40' 52' (Сиссоко Ибраима ( 52') Джику Александер  72'Гильберт ФредерикДагба Колин 67' (Диарра Хабиб ( 67') Сансон Морган 61' (Прчич Саньин ( 61') Аолу Жан-ЭдеЛьенар ДимитриДелен Тома  6' 67' (Мотиба Лебо ( 67') Гамейро Кевин 67' (Соболь Эдуард ( 67'  83') Диалло Хабиб
Запасные: Перрен ЛюкаСудзуки ЮитоРиссьер Робин
12 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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