«Марсель» упустил победу над аутсайдером, играя больше часа вдесятером

В 27-м туре Лиги 1 «Марсель» принимал «Страсбург» и оказался в непростой ситуации, оставшись на добрый час игры в меньшинстве после того, как Леонардо Балерди сорвал контратаку ценой красной карточки. Тем не менее, даже так хозяева открыли счет стараниями Шанселя Мбемба, а позже Алексис Санчес его удвоил. А вот в концовке вторая команда Лиги 1 выдохлась, пропустила два мяча от Жана-Эде Аолу и могла вовсе даже проиграть.
2:2, марсельцы вторые с отставанием в 10 очков от «ПСЖ», а соперник покинул зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) МБемба Шансель49'
|(2:0) Санчес Алексис76'
|88'Аолу Жан-Эде (2:1)
|89'Аолу Жан-Эде (2:2)
Лопес Пау•МБемба Шансель•Балерди Леонардо• 29'Колашинац Сеад60' (Жиго Самуэль (60') •Клосс Жонатан•Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Верету Жордан•Юндер Дженгиз•Малиновский Руслан81' (Эрик-Бертран Байи (81') •Санчес Алексис81' (Гендузи Маттео (81')
Селс Матц•Ньямси Жерзино 40'52' (Сиссоко Ибраима (52') •Джику Александер• 72'Гильберт Фредерик•Дагба Колин67' (Диарра Хабиб (67') •Сансон Морган61' (Прчич Саньин (61') •Аолу Жан-Эде•Льенар Димитри•Делен Тома 6'67' (Мотиба Лебо (67') •Гамейро Кевин67' (Соболь Эдуард (67') • 83'Диалло Хабиб
Запасные: Перрен Люка•Судзуки Юито•Риссьер Робин
12 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).
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