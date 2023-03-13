«Марсель» упустил победу над аутсайдером, играя больше часа вдесятером

В 27-м туре Лиги 1 «Марсель» принимал «Страсбург» и оказался в непростой ситуации, оставшись на добрый час игры в меньшинстве после того, как Леонардо Балерди сорвал контратаку ценой красной карточки. Тем не менее, даже так хозяева открыли счет стараниями Шанселя Мбемба, а позже Алексис Санчес его удвоил. А вот в концовке вторая команда Лиги 1 выдохлась, пропустила два мяча от Жана-Эде Аолу и могла вовсе даже проиграть.

2:2, марсельцы вторые с отставанием в 10 очков от «ПСЖ», а соперник покинул зону вылета.