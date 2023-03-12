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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер скромного «Реймса» повторил достижение безвременно ушедшего в мир иной Тито Вилановы

12 Марта 2023 • 21:53 Комментировать
Монако
0:1
Реймс
окончен

В матче двадцать седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» с Алесандром Головиным в составе принимало дома «Реймс» и благополучно проиграло с минимальным дефицитом.

Для наставника «Реймса», 30-летнего бельгийского специалиста Вилла Стилла, это был уже восемнадцатый матч в чемпионате Франции с момента, как он возглавил команду - и, удивительно, но он еще ни разу не проиграл. Это является повторением рекорда для главных пяти чемпионатов Европы, сейчас Стилл делит его с безвременно ушедшим бывшим тренером «Барселоны» Тито Вилановой, который также дебютировал с восемнадцати матчей без поражения.

Но уже в следующем туре Стилл может стать единоличным владельцем рекорда. Правда, для этого придется не проиграть «Марселю». 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Реймс Вилл Стилл
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