Тренер скромного «Реймса» повторил достижение безвременно ушедшего в мир иной Тито Вилановы

В матче двадцать седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» с Алесандром Головиным в составе принимало дома «Реймс» и благополучно проиграло с минимальным дефицитом.

Для наставника «Реймса», 30-летнего бельгийского специалиста Вилла Стилла, это был уже восемнадцатый матч в чемпионате Франции с момента, как он возглавил команду - и, удивительно, но он еще ни разу не проиграл. Это является повторением рекорда для главных пяти чемпионатов Европы, сейчас Стилл делит его с безвременно ушедшим бывшим тренером «Барселоны» Тито Вилановой, который также дебютировал с восемнадцати матчей без поражения.

Но уже в следующем туре Стилл может стать единоличным владельцем рекорда. Правда, для этого придется не проиграть «Марселю».