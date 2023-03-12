«Анже» уже повторил свой антирекорд по количеству поражений за сезон

В матче двадцать седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 аутсайдер турнира «Анже» безропотно уступил в домашнем матче «Тулузе», пропустив по мячу в каждом из таймов. Это было уже двадцать первое поражение для «Анже» в матчах французского чемпионата текущего сезона, что стало повторением клубного антирекорда, который был установлен почти тридцать лет тому назад - в сезоне 1993/1994. Тогда «Анже» также потерпел 21 поражение, но, внимание, не в 27 матчах, а в 38, за весь сезон!

В следующем туре «Анже» предстоит сыграть в гостях против «Ланса», эта игра состоится восемнадцатого марта.