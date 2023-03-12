Аутсайдеры Лиги 1 дружно проиграли под ноль

Без сенсаций прошли очередные матчи 27-го тура Лиги 1. Представители подвала турнирной таблицы всухую проиграли своим соперникам. Так, «Анже» дома уступил «Тулузе» (0:2), а «Аяччо» - «Монпелье» (0:1). «Труа» ничего не удалось сделать с атакой «Лорьяна» (0:2). «Нант» и «Ницца» выдали ничью - 2:2.
Протокол игры
|68'Вахи Элю (0:1)
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед• 5'Видаль Клеман79' (Сумано Мусса (79') •Авинель Седрик•Диалло Исмаэль•Баяла Сириль71' (Спадануда Кевин (71') •Баррето Микаэль•Кутадьер Матьё•Белайли Юсеф79' (Гонсалес Омар II (79') • 90'Эль-Идрисси Мунем•Джитте Мусса54' (Нури Рияд (54')
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Жюльен Кристофер•Куяте Кики•Силла Иссиага•Ферри Жордан•Шотар Жорис•Норден Арно 32'61' (Мавидиди Стефи (61') •Саванье Тежи 58'87' (Жермен Валер (87') •Мауасса Фет72' (Фаяд Халил (72') •Хазри Вахби61' (Вахи Элю (61')
Запасные: Камара Бингуру•Сахо Мамаду•Тамаш Тибо•Мендеш Педру II
12 марта. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Протокол игры
|37' Деслер Миккел (0:1)
|46' Даллинга Тийс (0:2)
Бернардони Поль • Валери Ян • Блажич Миха • Унтонджи Седрик • Эль-Мелали Фарид 88' ( Бамба Абдулайе ( 88') • Думбия Сулейман • Абделли Химад 88' ( Бахойа Жан Маттео ( 88') • Менди Батиста • Капель Пьеррик • Эну Адриен 73' ( Салама Амин ( 73') • Сима Абдалла 64' ( Ньяне Ибраима ( 64')
Запасные: Ульд Халед Зинедин • Амаду Ибраим • Фофана Яхья • Камара Усман • Тиуб Сада • Таиби Ванисс
Дюпе Максим • Деслер Миккел • Руо Антони • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль 75' ( Онаиву Адо ( 75') • Спирингс Стейн • Ван ден Бомен Бранко • Абухляль Закария 75' ( Диарра Мусса ( 75') • Деягере Брехт 81' ( Коста Логан ( 81') • Ратао Рафаэл 32' 46' ( Шаиби Фарес ( 46') • Даллинга Тийс 90' ( Бирманчевич Велько ( 90')
Запасные: Каманзи Уоррен • Генро Денис • Сьерро Венсан • Кьетил Хауг
12 марта. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
|4' Моффи Теремас (0:1)
|(1:1) Сиссоко Мусса 30'
|70' Ндайишимийе Юссуф (1:2)
|(2:2) Мохамед Мостафа 87'
Лафон Альбан • Сентонз Фабьен • Жиротто Андрей • Паллуа Николя • Хаджам Жауэн • Мутуссами Самуэль 28' 81' ( Жоао Виктор ( 81') • Чиривелья Педро 65' ( Мохамед Мостафа ( 65') • Сиссоко Мусса • Блас Людовик • Саймон Мозес 65' ( Молле Флоран ( 65') • Ганаго Игнатиус
Запасные: Коршья Себастьен • Мишель Диас • Кастеллетто Жан-Шарль • Дескамп Реми
Шмейхель Каспер • Ндайишимийе Юссуф • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • Бека Бека Алексис 64' ( Лотомба Жордан ( 64') • Бар Мельвен • 29'Будауи Хишем 81' ( Росарио Пабло ( 81') • Тюрам Кефрен 81' ( Амрауи Аюб ( 81') • Буанани Бадредин 64' ( Ремзи Аарон ( 64') • Баркли Росс 64' ( Лаборд Гаэтан ( 64') • Моффи Теремас
Запасные: Булка Марцин • Вити Маттиа • Браими Билаль • Белахяне Реда
12 марта. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|(1:0) Бамба Дьенг 8'
|(2:0) Диарра Стефан 90'
Манноне Вито • Силва Игор • Меите Бамо • Тальби Монтассар • Ле Гофф Венсан • Абергель Лоран • Макенго Жан-Виктор • Февр Ромен 82' ( Диарра Стефан ( 82') • Ле Фе Энцо 83' ( Понсо Жульен ( 83') • Ле Бри Тео 73' ( Катлайн Йоанн ( 73') • Бамба Дьенг 46' ( Коне Ибраима ( 46')
Запасные: Аушиш Адиль • Дукуре Сирине • Бартуш Тедди • Вакерс Максим • Йонгва Дарлин
Галлон Готье • Палмер-Браун Эрик • 76'Рами Адиль • Сальмье Йоанн • Бруус Андреас 78' ( Угбо Ике ( 78') • Конте Абду • Куаме Роминигуе 79' 82' ( Рен-Аделед Жефф ( 82') • Шавалерин Ксавье • Лопеш Рони 78' ( Бальде Тьерно ( 78') • Одоберт Уилсон 63' ( Бальде Мама ( 63') • Рипар Рено
Запасные: Зукру Танги • Лис Матеуш • Агум Люсьен • Палаверса Анте • Ларуси Яссер
12 марта. Стадион "Стад де Мустуар".
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