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Чемпионат Франции. Лига 1

Аутсайдеры Лиги 1 дружно проиграли под ноль

12 Марта 2023 • 19:19 Комментировать
Аяччо
0:1
Монпелье
окончен

Без сенсаций прошли очередные матчи 27-го тура Лиги 1. Представители подвала турнирной таблицы всухую проиграли своим соперникам. Так, «Анже» дома уступил «Тулузе» (0:2), а «Аяччо» - «Монпелье» (0:1). «Труа» ничего не удалось сделать с атакой «Лорьяна» (0:2). «Нант» и «Ницца» выдали ничью - 2:2.

Протокол игры  
Аяччо0:1Монпелье
  68'Вахи Элю (0:1)
Леруа БенжаменЮссуф Мохамед  5'Видаль Клеман 79' (Сумано Мусса ( 79') Авинель СедрикДиалло ИсмаэльБаяла Сириль 71' (Спадануда Кевин ( 71') Баррето МикаэльКутадьер МатьёБелайли Юсеф 79' (Гонсалес Омар II ( 79'  90') Эль-Идрисси МунемДжитте Мусса 54' (Нури Рияд ( 54')
Запасные: Шаброль ФлорьянСоллакаро Франсуа-ЖозефAnthony KhelifaРуанМайембо Фернан
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен КристоферКуяте КикиСилла ИссиагаФерри ЖорданШотар ЖорисНорден Арно  32' 61' (Мавидиди Стефи ( 61') Саванье Тежи  58' 87' (Жермен Валер ( 87') Мауасса Фет 72' (Фаяд Халил ( 72') Хазри Вахби 61' (Вахи Элю ( 61')
Запасные: Камара БингуруСахо МамадуТамаш ТибоМендеш Педру II
12 марта. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Протокол игры 
Анже0:2Тулуза
  37' Деслер Миккел (0:1)
  46' Даллинга Тийс (0:2)
Бернардони Поль  Валери Ян  Блажич Миха  Унтонджи Седрик  Эль-Мелали Фарид   88' (Бамба Абдулайе (   88' Думбия Сулейман  Абделли Химад   88' (Бахойа Жан Маттео (   88' Менди Батиста  Капель Пьеррик  Эну Адриен   73' (Салама Амин (   73' Сима Абдалла   64' (Ньяне Ибраима (   64')
Запасные: Ульд Халед Зинедин  Амаду Ибраим  Фофана Яхья  Камара Усман  Тиуб Сада  Таиби Ванисс
Дюпе Максим  Деслер Миккел  Руо Антони  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль   75' (Онаиву Адо (   75' Спирингс Стейн  Ван ден Бомен Бранко  Абухляль Закария   75' (Диарра Мусса (   75' Деягере Брехт   81' (Коста Логан (   81' Ратао Рафаэл   32'   46' (Шаиби Фарес (   46' Даллинга Тийс   90' (Бирманчевич Велько (   90')
Запасные: Каманзи Уоррен  Генро Денис  Сьерро Венсан  Кьетил Хауг
 12 марта. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры 
Нант2:2Ницца
  4' Моффи Теремас (0:1)
(1:1) Сиссоко Мусса 30'  
  70' Ндайишимийе Юссуф (1:2)
(2:2) Мохамед Мостафа 87'  
Лафон Альбан  Сентонз Фабьен  Жиротто Андрей  Паллуа Николя  Хаджам Жауэн  Мутуссами Самуэль   28'   81' (Жоао Виктор (   81' Чиривелья Педро   65' (Мохамед Мостафа (   65' Сиссоко Мусса  Блас Людовик  Саймон Мозес   65' (Молле Флоран (   65' Ганаго Игнатиус
Запасные: Коршья Себастьен  Мишель Диас  Кастеллетто Жан-Шарль  Дескамп Реми
Шмейхель Каспер  Ндайишимийе Юссуф  Тодибо Жан-Клер  Данте Бонфим  Бека Бека Алексис   64' (Лотомба Жордан (   64' Бар Мельвен   29'  Будауи Хишем   81' (Росарио Пабло (   81' Тюрам Кефрен   81' (Амрауи Аюб (   81' Буанани Бадредин   64' (Ремзи Аарон (   64' Баркли Росс   64' (Лаборд Гаэтан (   64' Моффи Теремас
Запасные: Булка Марцин  Вити Маттиа  Браими Билаль  Белахяне Реда
 12 марта. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Лорьян2:0Труа
(1:0) Бамба Дьенг 8'  
(2:0) Диарра Стефан 90'  
Манноне Вито  Силва Игор  Меите Бамо  Тальби Монтассар  Ле Гофф Венсан  Абергель Лоран  Макенго Жан-Виктор  Февр Ромен   82' (Диарра Стефан (   82' Ле Фе Энцо   83' (Понсо Жульен (   83' Ле Бри Тео   73' (Катлайн Йоанн (   73' Бамба Дьенг   46' (Коне Ибраима (   46')
Запасные: Аушиш Адиль  Дукуре Сирине  Бартуш Тедди  Вакерс Максим  Йонгва Дарлин
Галлон Готье  Палмер-Браун Эрик   76'  Рами Адиль  Сальмье Йоанн  Бруус Андреас   78' (Угбо Ике (   78' Конте Абду  Куаме Роминигуе   79'   82' (Рен-Аделед Жефф (   82' Шавалерин Ксавье  Лопеш Рони   78' (Бальде Тьерно (   78' Одоберт Уилсон   63' (Бальде Мама (   63' Рипар Рено
Запасные: Зукру Танги  Лис Матеуш  Агум Люсьен  Палаверса Анте  Ларуси Яссер
 12 марта. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Анже Анже
Тулуза Тулуза
0
2
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Нант Нант
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