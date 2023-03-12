По завершению сезона на тренерском мостике «ПСЖ» наверняка произойдёт перестановка. Лучшим кандидатом гранд Лиги 1 определил Зинедина Зидана, находящегося без работы уже почти два года. Тем не менее, 50-летний француз может отказать парижанам. Дело в том, что Зидана «не убеждает проект «ПСЖ», столь капитализированный катарским государством». Об этом пишет TodoFichajes.

Планом Б для «ПСЖ» является возвращение в тренерское кресло Томаса Тухеля, под руководством которого команда играла в финале Лиги чемпионов в 2020 году.

В настоящий момент у руля «ПСЖ» находится Кристоф Галтье.