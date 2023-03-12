Опенда оформил хет-трик за 5 минут, «Ланс» разгромил «Клермон»

В 27-м туре чемпионата Франции «Клермон» принимал «Ланс». Судьба поединка была решена за пять минут в конце первого тайма. В этот отрезок Луи Опенда умудрился оформить хет-трик. Герой матча успел отметился и голевой передачей, на 76-й минуте он помог отличиться Алексису Клоду-Морису - 4:0.

«Ланс» вышел на чистое третье место, соперник - 11-й.