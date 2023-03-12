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Чемпионат Франции. Лига 1

Опенда оформил хет-трик за 5 минут, «Ланс» разгромил «Клермон»

12 Марта 2023 • 16:53 Комментировать
Клермон
0:4
Ланс
окончен

В 27-м туре чемпионата Франции «Клермон» принимал «Ланс». Судьба поединка была решена за пять минут в конце первого тайма. В этот отрезок Луи Опенда умудрился оформить хет-трик. Герой матча успел отметился и голевой передачей, на 76-й минуте он помог отличиться Алексису Клоду-Морису - 4:0.

«Ланс» вышел на чистое третье место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Клермон0:4Ланс
  30'Опенда Лои (0:1)
  34'Опенда Лои (0:2)
  35'Опенда Лои (0:3)
  76'Клод-Морис Алексис (0:4)
Диао МориCheick Oumar KonateВетеска МатеушОжье ФлоранАллевина ДжимВивальдо Боргес до Сантос Нето  39'Маньен ЙоаннГоналон Максим 62' (Бела Жереми ( 62') Чам Мухаммед 62' (Киэ Грежон ( 62') Маурер Айман 77' (Baila Diallo ( 77') Андрич Комнен 62' (Гастьен Йоан ( 62')
Запасные: Сиссе СулейманКамдем ОливерДжоко Упарин
Самба БрисФранковски ПшемыславГради ЖонатанДансо КевинАйдара Массадио  45' 46' (Мачадо Дейвер ( 46'  87') Абдул-Самед СалисФофана Секо 79' (Онана Жан ( 79') Сотока ФлорианТомассон Адриен 74' (Клод-Морис Алексис ( 74') Фюльжени Анжело 74' (Да Коста Давид Перейра ( 74') Опенда Лои 82' (Ласкари Реми Лебо ( 82')
Запасные: Пандор ЯнникБоура ИсмаэльПореба ЛукашЛе Кардинал Жюльен
12 марта. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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