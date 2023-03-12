Опенда оформил хет-трик за 5 минут, «Ланс» разгромил «Клермон»

В 27-м туре чемпионата Франции «Клермон» принимал «Ланс». Судьба поединка была решена за пять минут в конце первого тайма. В этот отрезок Луи Опенда умудрился оформить хет-трик. Герой матча успел отметился и голевой передачей, на 76-й минуте он помог отличиться Алексису Клоду-Морису - 4:0.
«Ланс» вышел на чистое третье место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|30'Опенда Лои (0:1)
|34'Опенда Лои (0:2)
|35'Опенда Лои (0:3)
|76'Клод-Морис Алексис (0:4)
Диао Мори•Cheick Oumar Konate•Ветеска Матеуш•Ожье Флоран•Аллевина Джим•Вивальдо Боргес до Сантос Нето• 39'Маньен Йоанн•Гоналон Максим62' (Бела Жереми (62') •Чам Мухаммед62' (Киэ Грежон (62') •Маурер Айман77' (Baila Diallo (77') •Андрич Комнен62' (Гастьен Йоан (62')
Запасные: Сиссе Сулейман•Камдем Оливер•Джоко Упарин
Самба Брис•Франковски Пшемыслав•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Айдара Массадио 45'46' (Мачадо Дейвер (46') • 87'Абдул-Самед Салис•Фофана Секо79' (Онана Жан (79') •Сотока Флориан•Томассон Адриен74' (Клод-Морис Алексис (74') •Фюльжени Анжело74' (Да Коста Давид Перейра (74') •Опенда Лои82' (Ласкари Реми Лебо (82')
12 марта. Стадион "Габриэль Монтпье".
Бан пользователя