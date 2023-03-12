​Галтье отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на слухи о проблемах внутри команды. Сообщалось даже, что футболисты дали Галтье унизительное прозвище.

«Конечно, у нас есть разочарование [из-за вылета из Лиги чемпионов], но мы должны завоевать чемпионский титул. В команде есть единство, можете не сомневаться в этом», - сказал Галтье Canal+ после субботнего матча Лиги 1.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Брест» на выезде со счётом 2:1. Победный гол парижане забили уже в концовке встречи. Его автором стал звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Отметим, что из Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел по итогам дуэли с «Баварией» (0:1, 0:2).