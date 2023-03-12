Форвард «ПСЖ» Лионель Месси на каком-то этапе карьеры хотел бы оказаться в «Ньюэллс Олд Бойз», где он выступал на юношеском уровне. Впрочем, мечта многих аргентинцев увидеть Месси на родине может оказаться несбыточной. Как сообщает The Athletic, история с обстрелом в Росарио магазина отдалила Лионеля от перехода в «Ньюэллс Олд Бойз».

Напомним, что в Росарио недавно преступники обстреляли магазин, который принадлежит родственникам Лионеля Месси по линии его супруги Антонеллы Рокуццо. На месте преступления обнаружили записку с явной угрозой Месси.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ».

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