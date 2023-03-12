Мбаппе совершил подлый поступок в матче с «Брестом»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился неспортивным поступком в поединке 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

В концовке встречи игрок соперников упал в единоборстве с Мбаппе и придержал парижанина за ногу. Этот поступок не понравился Килиану, и 24-летний голеадор пнул оппонента ногой. По итогам ситуации главный рефери матча показал игрокам по желтой карточке.

Поединок завершился минимальной победой «ПСЖ» со счетом 2:1. Решающий гол забил Мбаппе с передачи Лионеля Месси в компенсированное время.

В этом сезоне Килиан провел 23 матча в Лиге 1, записав на свой счет 19 забитых мячей и три голевые передачи.