«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Милан» нацелились на одного полузащитника

19-летний камерунский полузащитник Карлос Нум, правами на которого владеет французский «Лилль», пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Как информирует 90min, заинтересованность в подписании африканца проявляют «МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан» и другие европейские клубы.

Источник отмечает, что вариант переезда Нума на Туманный Альбион выглядит более вероятным. Трансферная стоимость игрока составляет порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Карлос принял участие в 12 поединках, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.