Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Игроки «ПСЖ» дали унизительное прозвище Галтье

12 Марта 2023 • 11:39 Комментировать

Часть игроков «ПСЖ» недовольна работой главного тренера Кристофа Галтье. Между собой футболисты прозвали специалиста «физруком». Об этом сообщил журналист Ромен Молина.

Напомним, что парижский гранд провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. Французская команда по сумме двухматчевого противостояния уступила мюнхенской «Баварии» (0:1, 0:2).

Галтье занял пост главного тренера «ПСЖ» в июле 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В Лиге 1 парижский клуб уверенно движется к чемпионскому титулу, опережая ближайшего конкурента на 11 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 15:00
Клермон Клермон
Ланс Ланс
4.60 3.55 1.84
Видео
12.03.23 в 17:00
Аяччо Аяччо
Монпелье Монпелье
2.75 3.20 2.75
Видео
12.03.23 в 17:00
Анже Анже
Тулуза Тулуза
3.50 3.70 2.06
Видео
12.03.23 в 17:00
Нант Нант
Ницца Ницца
3.15 3.25 2.41
Видео
12.03.23 в 17:00
Лорьян Лорьян
Труа Труа
1.78 3.85 4.60
Видео
12.03.23 в 19:05
Монако Монако
Реймс Реймс
1.74 3.95 4.70
Видео
12.03.23 в 22:45
Марсель Марсель
Страсбург Страсбург
1.44 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
12:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» не доверяет Мбаппе
11:52 · Франция. Лига 1
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Милан» нацелились на одного полузащитника
11:39 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» дали унизительное прозвище Галтье
11:10 · Франция. Лига 1
Месси стал одним из худших в составе «ПСЖ» по итогам матча с «Брестом»
09:22 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о своём будущем в «ПСЖ»
09:07 · Франция. Лига 1
Месси тайно ведёт переговоры о трансфере
08:31 · Германия. Бундеслига
Пресс-служба «Аугсбурга» пошутила над «ПСЖ»
07:28 · Франция. Лига 1
Месси оформил 300-й ассист в карьере на клубном уровне
07:14 · Франция. Лига 1
Мбаппе забил 3000-й гол «ПСЖ» в высшем дивизионе Франции
00:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» лишь на 90-й минуте дожал аутсайдера
00:25 · Франция. Лига 1
Женезио впервые за 76 матчей у руля «Ренна» сыграл 0:0
11 Марта
23:27 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции – 12 марта 2023
22:30 · Франция. Лига 1
«Брест» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на игру с «Брестом»
20:55 · Франция. Лига 1
«Осер» ушёл из зоны вылета, не пропустив от «Ренна»
Все новости
Рекомендуем