Игроки «ПСЖ» дали унизительное прозвище Галтье

Часть игроков «ПСЖ» недовольна работой главного тренера Кристофа Галтье. Между собой футболисты прозвали специалиста «физруком». Об этом сообщил журналист Ромен Молина.

Напомним, что парижский гранд провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. Французская команда по сумме двухматчевого противостояния уступила мюнхенской «Баварии» (0:1, 0:2).

Галтье занял пост главного тренера «ПСЖ» в июле 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В Лиге 1 парижский клуб уверенно движется к чемпионскому титулу, опережая ближайшего конкурента на 11 баллов.