Месси стал одним из худших в составе «ПСЖ» по итогам матча с «Брестом»

Журналисты Le Parisien оценили игру лидеров «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Бреста». Встреча завершилась минимальной победой подопечных Кристофа Галтье со счетом 2:1.

За этот матч 35-летний аргентинский получил достаточно низкую оценку – четыре балла из десяти возможных. Выступление Мбаппе по 10-балльной шкале оценили в пять баллов.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Месси отметился 13 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Мбаппе, в свою очередь, забил 19 голов и сделал три ассиста в 23 встречах местного чемпионата.