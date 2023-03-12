Галтье высказался о своём будущем в «ПСЖ»

Рулевой столичного «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался касательно своего будущего в столичном коллективе.

«Я ежедневно встречаюсь и общаюсь с руководством клуба. Мы должны доиграть сезон и забрать в конце чемпионский титул. Я - тренер, который будет сражаться вместе с командой», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В субботу, 11 марта, «ПСЖ» одержал гостевую победу над «Брестом», забив решающий гол в концовке встречи. После 27 туров Лиги 1 парижский коллектив набрал 66 баллов и опережает ближайшего преследователя на 11 очков.