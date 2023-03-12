Месси тайно ведёт переговоры о трансфере

Продолжают появляться слухи о возможном переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в МЛС, где интерес к 35-летнему футболисту проявляет «Интер Майами».

По сообщениям портала Goal.com, Месси считается приоритетным вариантом для руководства клуба из Флориды. Владелец «Интера» Хорхе Мас вел переговоры с представителями Месси по ходу чемпионата мира – 2022, состоявшегося в конце прошлого года в Катаре.

Источник отмечает, что переговорный процесс между клубом из Майами и агентами Лионеля длится уже несколько лет.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона.