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Чемпионат Франции. Лига 1

Женезио впервые за 76 матчей у руля «Ренна» сыграл 0:0

12 Марта 2023 • 00:25 Комментировать
Осер
0:0
Ренн
окончен

В матче двадцать седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «Осер» принимал дома «Ренн» и сумел не проиграть одному из лидеров турнира - встреча завершилась со счетом 0:0. Для Бруно Женезио, который возглавил «Ренн» в начале марта 2021 года, то есть уже более двух лет назад, эта нулевая ничья оказалась первой за все это время - в 76 проведенных матчах в качестве наставника «Ренна» в чемпионате.

Ранее специалист успел поработать в течение нескольких лет наставником «Лиона», кроме того, в его карьере было также сотрудничество с китайским клубом «Бэйцзин Гоань» - с 2019 по 2021 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Ренн Бруно Женезио
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