«Осер» ушёл из зоны вылета, не пропустив от «Ренна»

В 27-м туре Лиги 1 «Осер» принимал «Ренн». Аутсайдеры набрали хороший ход и снова не проиграли, несмотря на то, что почти не контролировали мяч. Тем не менее, «Осер» в два раза чаще бил по воротам, хотя и не было попаданий в створ. На 18-й минуте Эн Готье едва не вывел хозяев вперед, попав в перекладину. Сразу после перерыва Карл Токо-Экамби чудом не открыл счет, промах. Его партнер Флавьен Тэт в убойной позиции попал в защитника.
В итоге 0:0, «Осер» наконец-то покинул зону вылета, «Ренн» - пятый.
Протокол игры
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Туре Сулейман• 79'Зедатка Аким• 68'Менса Гидеон•Массенжо Хан-Ноа•Туре Бирама•Эн Готье85' (Синайоко Лассин (85') •Перрен Гаэтан74' (Дембеле Сирики (74') •Ньянг М'Байе75' (Да Кошта Нуну (75')
Манданда Стив•Спенс Джед46' (Мелинг Биргер (46') • 84'Ву Кристофер• 10'Теате Артур•Трюффер Адриен74' (Траоре Амари (74') •Буриго Бенжамен83' (Alan Do Marcolino (83') •Майер Ловро•Сантамария Батист•Токо-Экамби Карл74' (Салах Ибрагим (74') •Гуйри Амин•Мюинга Арно46' (Тэт Флавьен (46')
Запасные: Алемдар Доган•Белосьян Женуэль•Родон Джо•Угочукву Лесли
11 марта. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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