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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» ушёл из зоны вылета, не пропустив от «Ренна»

11 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Осер
0:0
Ренн
окончен

В 27-м туре Лиги 1 «Осер» принимал «Ренн». Аутсайдеры набрали хороший ход и снова не проиграли, несмотря на то, что почти не контролировали мяч. Тем не менее, «Осер» в два раза чаще бил по воротам, хотя и не было попаданий в створ. На 18-й минуте Эн Готье едва не вывел хозяев вперед, попав в перекладину. Сразу после перерыва Карл Токо-Экамби чудом не открыл счет, промах. Его партнер Флавьен Тэт в убойной позиции попал в защитника.

В итоге 0:0, «Осер» наконец-то покинул зону вылета, «Ренн» - пятый.

Протокол игры  
Осер0:0Ренн
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал МендесТуре Сулейман  79'Зедатка Аким  68'Менса ГидеонМассенжо Хан-НоаТуре БирамаЭн Готье 85' (Синайоко Лассин ( 85') Перрен Гаэтан 74' (Дембеле Сирики ( 74') Ньянг М'Байе 75' (Да Кошта Нуну ( 75')
Запасные: Бото Кенжи-ВанЖанвье ЖульянЛеон ДонованМ'Чангама ЮссуфДануа КевинОтре Матиас
Манданда СтивСпенс Джед 46' (Мелинг Биргер ( 46'  84') Ву Кристофер  10'Теате АртурТрюффер Адриен 74' (Траоре Амари ( 74') Буриго Бенжамен 83' (Alan Do Marcolino ( 83') Майер ЛовроСантамария БатистТоко-Экамби Карл 74' (Салах Ибрагим ( 74') Гуйри АминМюинга Арно 46' (Тэт Флавьен ( 46')
Запасные: Алемдар ДоганБелосьян ЖенуэльРодон ДжоУгочукву Лесли
11 марта. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).

 

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