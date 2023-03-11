«Осер» ушёл из зоны вылета, не пропустив от «Ренна»

В 27-м туре Лиги 1 «Осер» принимал «Ренн». Аутсайдеры набрали хороший ход и снова не проиграли, несмотря на то, что почти не контролировали мяч. Тем не менее, «Осер» в два раза чаще бил по воротам, хотя и не было попаданий в створ. На 18-й минуте Эн Готье едва не вывел хозяев вперед, попав в перекладину. Сразу после перерыва Карл Токо-Экамби чудом не открыл счет, промах. Его партнер Флавьен Тэт в убойной позиции попал в защитника.

В итоге 0:0, «Осер» наконец-то покинул зону вылета, «Ренн» - пятый.