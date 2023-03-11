Летом в «ПСЖ» намечается достаточно серьёзная перестройка состава. При этом с уверенностью можно сказать, что центральной фигурой проекта в Париже останется Килиан Мбаппе, независимо от судьбы двух других звёздных форвардов - Лионеля Месси и Неймара. Об этом рассказывает Le Parisien в своём материале.

«ПСЖ» настроен строить команду именно вокруг Килиана Мбаппе. Что касается Лионеля Месси и Неймара, то их летний уход исключать нельзя. Аргентинец до сих пор не продлил контракт, а бразилец может быть продан.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом».

Напомним, что на неделе «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.